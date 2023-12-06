"Жуткий грохот, все под ноль": работы в крупных районах Владивостока "всполошили" народ

В последнее время во Владивостоке активно ведётся работа по устранению незаконных строений. Сотрудники МБУ "СГТ" проводят демонтаж незаконно установленных гаражей и торговых павильонов в различных районах города, включая Томскую улицу, Океанский проспект и многие другие, сообщает администрация города.