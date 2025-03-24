Почему мы чувствуем, когда люди смотрят на нас? Вы не параноик…

Знакомо ли вам это чувство, когда на вас пристально смотрят? Краем глаза, даже вне поля вашего зрения, вы можете просто сказать, что кто-то вас разглядывает, оценивает или пытается установить с вами зрительный контакт.
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