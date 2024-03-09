Макс Ферстаппен: Я не смогу выступать за Red Bull без Марко

Макс Ферстаппен: Я не смогу выступать за Red Bull без МаркоGetty Images / Red Bull Content PoolТрехкратный и действующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен обозначил свою позицию в ситуации вокруг Хельмута Марко, бессменного консультанта Red Bull.