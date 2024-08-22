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Царьград

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Катастрофа в Нью-Йорке после бегства ВСУ: Реальные потери после "осады крепости" - "остался один", остальные ликвидированы

Новгородское или Нью-Йорк – крайне важный населённых пункт в ДНР, освобождение которого не только открывает новый путь наступления на Торецк, но и перерезает одну из самых важных логистических цепочек противника.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Если на ЛБС всё так как рассказывают военнопленные, почему нет обвала всей линии фронта? Почему мы до сих пор не вышли на Днепровский рубеж? Или нет приказа наступать ВС РФ? Какие реальные задачи стоят перед СВО? Кто ответит на эти вопросы?
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