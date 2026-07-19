Папин взгляд: Екатерина Волкова показала взрослую дочь Эдуарда Лимонова

Младшей наследнице одиозного русского писателя исполнилось 18 лет. Екатерина Волкова из архива Е. волковойЕкатерина Волкова поделилась серией фотографий своей младшей дочери Александры, рожденной от одного из культовых писателей современности Поклонники дружно поздравляют именинницу и ее маму, отмечая, что в девушке просматриваются черты ее знаменитого отца: «Мне кажется, у Александры взгляд Эдуарда — полный раздумий».