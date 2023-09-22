Бах обратился к человечеству после отказа наших от ОИ

Вот это действительно самое важное спортивное событие. Только героями должны быть футболисты и биатлонисты с боевыми орденами и медалями. А не все эти засранцы именующие себя российскими спортсменами, но выступавшие или выступающие под белым флагом, которым даже работу, в собачьем питомнике, запретить надо, уже не говорю о тренерской работе в РФ.

Катерина

А они и так уезжают... Мне всегда смешно и грустно, когда читаю или слушаю в новостях о новых достижениях "россиянина" Овечкина... И он ведь такой не один. Помню, как Шарапову назначили знаменосцем нашей команды на каких-то ОИ... Мало того, что Шарапова тогда проживала в США... у неё ещё и школа тенниса была американская... В прошлом осталась гордость за отечественный спорт... 😪