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Бах обратился к человечеству после отказа наших от ОИ

Бах обратился к человечеству после отказа наших от ОИ

Автор:  АМАРАНТ "Спасите Олимпиаду!." Узнав о жестком решении России, глава МОК впал в коллапс и произнес отчаянную речь.

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Комментарии
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Мельников Александр
Вот это действительно самое важное спортивное событие. Только героями должны быть футболисты и биатлонисты с боевыми орденами и медалями. А не все эти засранцы именующие себя российскими спортсменами, но выступавшие или выступающие под белым флагом, которым даже работу, в собачьем питомнике, запретить надо, уже не говорю о тренерской работе в РФ.
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11 час.
саша дмитренко
правильно  конечно,,но  печально  что  все  лучшие  спортсмены  уедут  за  границу
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10 час.
Катерина
А  они и так  уезжают... Мне всегда  смешно  и  грустно,  когда читаю  или  слушаю  в новостях  о  новых  достижениях  &quot;россиянина&quot;  Овечкина...   И  он ведь такой  не  один.  Помню,  как  Шарапову  назначили  знаменосцем  нашей  команды на  каких-то  ОИ...  Мало  того,  что  Шарапова тогда проживала  в США... у  неё  ещё и  школа  тенниса  была  американская...  В  прошлом  осталась  гордость  за  отечественный  спорт...  😪
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5 час.

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