Автор: АМАРАНТ "Спасите Олимпиаду!." Узнав о жестком решении России, глава МОК впал в коллапс и произнес отчаянную речь.
Бах обратился к человечеству после отказа наших от ОИ
Комментарии
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Мельников Александр
Вот это действительно самое важное спортивное событие. Только героями должны быть футболисты и биатлонисты с боевыми орденами и медалями. А не все эти засранцы именующие себя российскими спортсменами, но выступавшие или выступающие под белым флагом, которым даже работу, в собачьем питомнике, запретить надо, уже не говорю о тренерской работе в РФ.
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11 час.
саша дмитренко
правильно конечно,,но печально что все лучшие спортсмены уедут за границу
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10 час.
Катерина
А они и так уезжают... Мне всегда смешно и грустно, когда читаю или слушаю в новостях о новых достижениях "россиянина" Овечкина... И он ведь такой не один. Помню, как Шарапову назначили знаменосцем нашей команды на каких-то ОИ... Мало того, что Шарапова тогда проживала в США... у неё ещё и школа тенниса была американская... В прошлом осталась гордость за отечественный спорт... 😪
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5 час.
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