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Газета.ру

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Губерниев заявил, что новый глава IIHF не будет мешать возвращению России

Губерниев заявил, что новый глава IIHF не будет мешать возвращению России

Спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев оценил назначение немецкого функционера Франца Райндля на пост президента Международной федерации хоккея (IIHF), передает «Матч ТВ».

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