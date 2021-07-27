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Как влияет COVID-19 на беременность и плод, расскажут врачи в медиацентре «Патриот»

Как влияет COVID-19 на беременность и плод, расскажут врачи в медиацентре «Патриот»

Международное исследование, проведенное учеными Оксфордского университета и проводимое в 18 странах мира, включая Россию, показало, что COVID-19 при беременности связан с более высоким риском осложнений у матери и ребенка, чем считалось ранее.

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