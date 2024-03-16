Захарян забил первый гол за «Реал Сосьедад»

Российский полузащитник Арсен Захарян забил первый гол за испанский «Реал Сосьедад». Российский футболист вышел на поле на 66-й минуте матча 29-го тура чемпионата Испании против «Кадиса» и отличился через две минуты.
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