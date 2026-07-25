Лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан Минюстом РФ иностранным агентом) выхватил телефон из рук журналистки, которая собиралась задать ему вопрос.
Макаревич вырвал телефон из рук журналистки
Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
КТО еще слушает "выступления" Макаревича?!! ОН ЖЕ ГУНДОСЫЙ!! ЭТО СЛЫШАТЬ ЖЕ НЕ ВОЗМОЖНО!! Тьфу!!
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Леша и Лора Мусликовы
"Макаревич с семьей попал под ракетный обстрел в Израиле. Семье пришлось 40 минут лежать на обочине, а затем добираться к дому «мелкими перебежками". ..... Скоро заскулит по родине. Сучонок.
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