Макаревич вырвал телефон из рук журналистки

КТО еще слушает "выступления" Макаревича?!! ОН ЖЕ ГУНДОСЫЙ!! ЭТО СЛЫШАТЬ ЖЕ НЕ ВОЗМОЖНО!! Тьфу!!

Леша и Лора Мусликовы

"Макаревич с семьей попал под ракетный обстрел в Израиле. Семье пришлось 40 минут лежать на обочине, а затем добираться к дому «мелкими перебежками". ..... Скоро заскулит по родине. Сучонок.