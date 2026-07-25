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Мода и Шоу-бизнес

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Макаревич вырвал телефон из рук журналистки

Макаревич вырвал телефон из рук журналистки

Лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан Минюстом РФ иностранным агентом) выхватил телефон из рук журналистки, которая собиралась задать ему вопрос.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
КТО  еще слушает &quot;выступления&quot; Макаревича?!!  ОН ЖЕ ГУНДОСЫЙ!!  ЭТО СЛЫШАТЬ ЖЕ НЕ ВОЗМОЖНО!!   Тьфу!!
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1 м.
Леша и Лора Мусликовы
&quot;Макаревич с семьей попал под ракетный обстрел в Израиле. Семье пришлось 40 минут лежать на обочине, а затем добираться к дому «мелкими перебежками&quot;. ..... Скоро заскулит по родине. Сучонок.
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1 м.