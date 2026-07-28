БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Сводки СВО, 28 июля, главное: Удар по Киеву, «Центр» и «Юг» прорываются к Дружковке

Сводки СВО, 28 июля, главное: Удар по Киеву, «Центр» и «Юг» прорываются к Дружковке

1615-й день спецоперации. В Часов-Ярском «котле» осталось от силы 40 недобитков Радомир Маркуш Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Армия России ускоряет темпы наступления.

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