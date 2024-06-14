На Южном Урале вновь открывают «охоту» на пьяных водителей

В Челябинской области готовят очередную тотальную проверку состояния водителей за рулем. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, в предстоящие выходные дни сотрудники полиции усилят контроль за соблюдением правил дорожного движения и исключению из транспортного потока водителей, находящихся в состоянии опьянения.