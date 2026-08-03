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С начала сезона клещи покусали почти семь тысяч жителей Алтайского края

С начала сезона клещи покусали почти семь тысяч жителей Алтайского края

В последние недели число обращений постепенно снижается по сравнению с пиковыми показателями, которые фиксировались в мае С начала сезона активности клещей, который стартовал 27 марта, в медицинские учреждения Алтайского края после укусов обратились 6910 человек.

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