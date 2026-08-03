С начала сезона клещи покусали почти семь тысяч жителей Алтайского края

В последние недели число обращений постепенно снижается по сравнению с пиковыми показателями, которые фиксировались в мае С начала сезона активности клещей, который стартовал 27 марта, в медицинские учреждения Алтайского края после укусов обратились 6910 человек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии