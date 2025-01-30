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CNN: На борту вертолёта, столкнувшегося с самолётом, было трое военных США

CNN: На борту вертолёта, столкнувшегося с самолётом, было трое военных США

На борту столкнувшегося с самолётом в Вашингтоне вертолёта было 3 военнослужащихСегодня стало известно, что пассажирский самолёт Bombardier CRJ700 столкнулся в США с вертолётом, на борту которого было 64 человека Шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов написал в своём телеграм-канале, что на вертолётах Black Hawk нередко летают высокопоставленные военные чиновники.

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