CNN: На борту вертолёта, столкнувшегося с самолётом, было трое военных США

На борту столкнувшегося с самолётом в Вашингтоне вертолёта было 3 военнослужащихСегодня стало известно, что пассажирский самолёт Bombardier CRJ700 столкнулся в США с вертолётом, на борту которого было 64 человека Шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов написал в своём телеграм-канале, что на вертолётах Black Hawk нередко летают высокопоставленные военные чиновники.