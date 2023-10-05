NPCI International подписала соглашение о партнёрстве с Paymentwall

Индийская компания по управлению розничными платежами NPCI International подписала соглашение о партнёрстве с глобальной платежной платформой Paymentwall (США), чтобы предложить UPI (это унифицированный платежный интерфейс) в качестве способа оплаты для клиентов из США и Великобритании.