Единственная АЭС Словении снизит мощность реактора до 80% из‑за жары Словенская атомная электростанция «Кршко» – единственная в стране – вынужденно уменьшит мощность реактора до 80% от номинала.
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Единственная АЭС Словении снизит мощность реактора до 80% из‑за жары Словенская атомная электростанция «Кршко» – единственная в стране – вынужденно уменьшит мощность реактора до 80% от номинала.
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