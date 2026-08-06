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Единственная АЭС Словении снизит мощность реактора до 80% из‑за жары

Единственная АЭС Словении снизит мощность реактора до 80% из‑за жары Словенская атомная электростанция «Кршко» – единственная в стране – вынужденно уменьшит мощность реактора до 80% от номинала.

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