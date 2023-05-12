Signal 2023 объявил первый состав артистов фестиваля

Седьмой ежегодный фестиваль электронной музыки Signal объявил первый состав артистов. Среди первых имен в лайнапе основной сцены — хард-техно музыкант Rian Wood, ритуальная музыка буддистской традиции Бон от коллектива Phurpa, диджей Roma Ptashenko.