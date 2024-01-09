Глава Крыма озвучил туристические итоги 2023 года

В Крыму озвучили туристические итоги 2023 года. Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава РК Сергей Аксенов со ссылкой на республиканское министерство курортов и туризма сообщил: в 2023 году в Крыму побывали 5,2 млн туристов, что на 20 % ниже уровня 2022 года.