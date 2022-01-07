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Ввод войск ОДКБ означает борьбу с русофобией на постсоветском пространстве

Ввод войск ОДКБ означает борьбу с русофобией на постсоветском пространстве

Нынешней ночью лидеры ОДКБ приняли решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы. Среди них будет и российский спецконтингент.

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