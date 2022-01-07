Ввод войск ОДКБ означает борьбу с русофобией на постсоветском пространстве

Нынешней ночью лидеры ОДКБ приняли решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы. Среди них будет и российский спецконтингент.
Популярные статьи
- О ЗАМАЛЧИВАЕМОЙ ПРОБЛЕМЕ РОССИИ: "ЭТО ПОЩЁЧИНА – И ГОСУДАРСТВУ, И ОБЩЕСТВУ"
- Сатановский: Причморить население, утилизовать его с помощью моргов, крематориев и погостов, и не будет проблем?
- Вообразите, себе – сколько людей по длинной цепочке инстанций поступились не только здравым смыслом, но и своей совестью, частью своей души.
Свежие комментарии