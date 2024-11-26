В России повысят контроль за продажей товаров на маркетплейсах. Это следует из ответа Минпромторга главе «Общественной потребительской инициативы» Олегу Павлову, который ранее просил министерство принять меры в связи с большим количеством продаж в интернете контрафакта, отсутствием на товарах сроков годности, страны производителя и других нарушений.