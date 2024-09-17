Холод наступит резко, после летней погоды: Вильфанд назвал дату, когда произойдут изменения в погоде Ольга БезродняяНеобычно теплая погода в сентябре вызывает тревогу, и главный метеоролог страны Роман Вильфанд предупреждает, что похолодание придёт внезапно.
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