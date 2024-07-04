В Карачаево-Черкесии ввели временный религиозный запрет на ношение никабов

Духовное управление мусульман (ДУМ) Карачаево-Черкесской республики (КЧР) ввело временный запрет на ношение никабов в регионе, сообщил муфтий КЧР, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) Исмаил Хаджи Бердиев 4 июля в комментарии Интерфаксу.
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