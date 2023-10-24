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Депутат Госдумы снимает документальный проект об информационной войне против России

Депутат Госдумы снимает документальный проект об информационной войне против России

МОСКВА, 24 октября, ФедералПресс. На Rutube опубликована 6-я серия проекта «Личный враг короля». Его автор, депутат Госдумы РФ, первый зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой, снимает фильм об EXPOSE network – ключевом британском проекте подразделения Форин-офиса* по борьбе с дезинформацией и развитию СМИ (CDMD).

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