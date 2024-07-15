В центре паллиативной помощи на Двинцев выполнили более половины работ по капремонту

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили более половины работ по капитальному ремонту филиала «Савеловский» Московского многопрофильного центра паллиативной помощи по адресу: улица Двинцев, дом 6, строение 2.
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