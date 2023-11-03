Участвовавший в спасении «Апполона-13» Томас Маттингли умер на 88 году жизни

Американский астронавт Томас Маттингли, сыгравший одну из ключевых ролей в спасении аварийного космического корабля «Аполлон-13», скончался на 88-м году жизни, сообщило Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
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