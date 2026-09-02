Apple и Google переименовали озеро Онтарио в "Озеро Америка"

Apple и Google изменили название озера Онтарио на "озеро Америка" в своих картах. Такое решение принято после указа Дональда Трампа от 27 августа ввиду торговых разногласий между США и Канадой, что вызвало взаимные экономические санкции.
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