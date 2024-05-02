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Вести Севастополь

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Самбисты Севастополя завоевали бронзу на Международных соревнованиях «Победа»

Самбисты Севастополя стали бронзовыми призёрами международных соревнований «Победа». С 29 апреля по 1 мая в Санкт-Петербурге проходили международные соревнования по самбо «Победа» среди команд городов-героев, городов воинской славы и федеральных округов.

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