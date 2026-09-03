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Строительство газопровода на Новоясеневском проспекте выполнено более чем на 75%

Строительство газопровода на Новоясеневском проспекте выполнено более чем на 75%

На юго-западе Москвы началась заключительная стадия строительства газопровода высокого давления. Специалисты комплекса городского хозяйства ведут работы с конца 2025 года в соответствии с утвержденным графиком.

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