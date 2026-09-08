Сергей Собянин сообщил о восстановлении 130 км сетей в ЛНР и ДНР

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о восстановлении более 130 км инженерных сетей в ДНР и ЛНР в 2026 году.
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