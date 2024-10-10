Крипто-киты занимают крупные суммы после листинга на Binance

В заметном развитии в мире криптовалют известный инвестор, которого обычно называют китом, попал в заголовки, заняв значительную сумму BNB после недавнего листинга Scroll (SCR) на платформе Launchpool Binance.
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