Новогодний фейерверк в Улан-Удэ запустят 29 декабря

Открытие главной ёлки на площади Советов в столице Бурятии Улан-Удэ состоится 29 декабря. Церемония будет сопровождаться театрализованным представлением «Чудеса под Новый год», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.