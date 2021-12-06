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Новогодний фейерверк в Улан-Удэ запустят 29 декабря

Новогодний фейерверк в Улан-Удэ запустят 29 декабря

Открытие главной ёлки на площади Советов в столице Бурятии Улан-Удэ состоится 29 декабря. Церемония будет сопровождаться театрализованным представлением «Чудеса под Новый год», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

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