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T&F: у романтических отношений есть порог, ниже которого начинается распад

T&F: у романтических отношений есть порог, ниже которого начинается распад

Математики описали романтические отношения как динамическую систему и пришли к выводу, что у любви есть критический порог прочности: если чувства опускаются ниже него, модель предсказывает неизбежное движение к разрыву.

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