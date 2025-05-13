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В Петербурге такси подорожает в 1,5 раза

В Петербурге такси подорожает в 1,5 раза

Петербургские таксисты предположили рост стоимость на поездки в 1,5 раза. К таким выводам пришли после сборов подписей под обращением в Госдуму России с просьбой пересмотреть готовящийся закон о локализации такси.

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