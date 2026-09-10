Обстановка в Казани после объявления ракетной опасности попала на видео

В Казани звучат сирены и голосовые оповещения после объявления ракетной опасности.Поздним вечером 10 сентября в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске завыли сирены после того, как в Республике Татарстан объявили режим ракетной опасности.
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