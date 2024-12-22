Дорогие друзья, вы, возможно, тоже обратили внимание, что 37-й год ещё не наступил, а чистки на региональном и федеральном уровнях вовсю идут – сообщения о задержаниях чиновников и предпринимателей уже некоторое время почти в ежедневном режиме валятся.
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