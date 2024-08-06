SHOT: суд арестовал счета H&M из-за долга в 76 млн рублей

Суд наложил арест на счета H&M из-за многомиллионных долгов бренда, пишет SHOT.По данным Telegram-канала, в отношении ООО «Эйч энд эм», под которым работала шведская сеть магазинов одежды и товаров для дома, открыто исполнительное производство.
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