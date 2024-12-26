Врач Саламатина: пищевые отравления часто возникают у людей в Новый год

Здоровые люди в новогодние праздники чаще всего сталкиваются с пищевыми отравлениями. Об этом kp.ru рассказала врач-кардиолог, терапевт, специалист по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Людмила Саламатина.
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