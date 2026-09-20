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Экзит-пул нәтиҗәләре: 71,7 процент белән «Бердәм Россия» алда бара

Экзит-пул нәтиҗәләре: 71,7 процент белән «Бердәм Россия» алда бара

Социаль-фәлсәфи фәннәр һәм массакүләм коммуникацияләр институты директоры Мария Ефлова «Татар-информ» мәгълүмат агентлыгында матбугат очрашуында өч көнлек сайлауда экзит-пул нәтиҗәләрен игълан итте.

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