Силы ПВО ликвидировали несколько дронов Украины в Воронежской области

Глава Воронежской области России Александр Гусев заявил, что силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы, ведущими охрану территории страны зафиксированы и ликвидированы БПЛА самолетного типа.
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