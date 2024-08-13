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Силы ПВО ликвидировали несколько дронов Украины в Воронежской области

Силы ПВО ликвидировали несколько дронов Украины в Воронежской области

Глава Воронежской области России Александр Гусев заявил, что силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы, ведущими охрану территории страны зафиксированы и ликвидированы БПЛА самолетного типа.

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