Москва активно реализует поручения Путина относительно капремонта школ и детсадов

Столица реализует поручения президента Власти Москвы активно воплощают в жизнь указания президента России Владимира Путина о проведении капитального ремонта школ и детских садов, данные им в рамках ежегодного послания Федеральному Собранию.
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