Беспилотник взорвался в высотном жилом доме в Ростове, пострадали 2 человека

В Пролетарском районе Ростова-на-Дону беспилотник взорвался в высотном многоквартирном доме. Здание расположено на улице Горсоветской, 49/1, взрыв произошел на уровне 17-го этажа, в пятницу, 21 марта, в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.
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