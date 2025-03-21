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Беспилотник взорвался в высотном жилом доме в Ростове, пострадали 2 человека

Беспилотник взорвался в высотном жилом доме в Ростове, пострадали 2 человека

В Пролетарском районе Ростова-на-Дону беспилотник взорвался в высотном многоквартирном доме. Здание расположено на улице Горсоветской, 49/1, взрыв произошел на уровне 17-го этажа, в пятницу, 21 марта, в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

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