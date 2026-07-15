Отказ от фамилии отца, брак с вдовой друга и дочери-актрисы: как сложилась судьба 81-летнего Александра Михайлова

5 октября 2025 года народный артист Александр Михайлов отметил свой 81-й день рождения. Этот праздник в очередной раз привлек внимание к его удивительной судьбе, в которой крутые повороты начались еще в ранней юности со смены отцовской фамилии.
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