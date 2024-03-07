Лучшие корма для Сфинксов: топ-10

Сфинксы – такие же кошки, как и обычные, поэтому в их рацион не нужно добавлять чего-то особенного. «Лысых» кошек заводят любители экзотики – приятно, когда твой питомец походит на милого монстрика! Сфинксы у людей ассоциируются с инопланетянами из-за внешнего вида.