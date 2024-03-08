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Американский экс-дипломат: Байден обвинит республиканцев в поражении ВСУ

Американский экс-дипломат: Байден обвинит республиканцев в поражении ВСУ

Экс-советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при Госдепартаменте США Джеймс Карден выразил мнение, что президент Соединенных Штатов Джо Байден может обвинить представителей республиканской партии в поражении Украине в конфликте с РФ.

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