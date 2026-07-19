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Шварц про 5:2 с ЦСКА: «Динамо» очень довольно качеством игры, интенсивностью. Отличное окончание предсезонки»

Тренер «Динамо» Сандро Шварц оценил разгром ЦСКА (5:2) в товарищеском матче. «Я испытал потрясающие чувства от возвращения на «ВТБ Арену» после 4,5 лет и того, что увидел такое большое количество болельщиков.

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