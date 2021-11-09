Кто могли — поняли сразу

Любопытно, однакоПолитикаКто могли — поняли сразу Меня, как социолога, трудно удивить некоторой степенью нерациональности человеческого поведения. Привык.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрей БалашовЯ не против вакцинации - мне она просто не нужна. Второй год хожу без маски и перчаток...Андрей БалашовПо поводу портрета тупого русофоба - мне он напоминает интеллект автора....Татьяна ЧайкаПри хорошем иммунитете вы может и не заболеете или в легкой форме/не заметите и сами,но вы же явитесь,возможно уже являетесь переносчиком вируса.А это уже не есть хорошо,особенно от таких страдают старики и те,кто просто не может вакцинироваться по медпоказаниям)))😥Комментировать
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