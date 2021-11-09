Любопытно, однако

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Кто могли — поняли сразу

Кто могли — поняли сразу

Меня, как социолога, трудно удивить некоторой степенью нерациональности человеческого поведения. Привык.

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Андрей Балашов
Я не против вакцинации - мне она просто не нужна. Второй год хожу без маски и перчаток...
Андрей Балашов
По поводу портрета тупого русофоба - мне он напоминает интеллект автора....
Татьяна Чайка
При хорошем иммунитете вы может и не заболеете или в легкой форме/не заметите и сами,но вы же явитесь,возможно уже являетесь переносчиком вируса.А это уже не есть хорошо,особенно от таких страдают старики и те,кто просто не может вакцинироваться по медпоказаниям)))😥

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