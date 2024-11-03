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Многодетная мама стала шпионкой, когда началась СВО: Вела охоту на натовцев в тылу врага

Многодетная мама стала шпионкой, когда началась СВО: Вела охоту на натовцев в тылу врага

Многодетная мать из Севастополя, 33-летняя Анастасия Макеева, в 2014 году сменила милицейские погоны на снайперскую винтовку.

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