Физик Бычков объяснил, как человек может стать проводником для молнии

Доктор физико-математических наук, академик РАЕН Владимир Бычков предупредил, что приподнимающиеся во время грозы волосы могут указывать на нахождение человека в опасной зоне с высоким риском удара молнии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии