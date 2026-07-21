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Физик Бычков объяснил, как человек может стать проводником для молнии

Физик Бычков объяснил, как человек может стать проводником для молнии

Доктор физико-математических наук, академик РАЕН Владимир Бычков предупредил, что приподнимающиеся во время грозы волосы могут указывать на нахождение человека в опасной зоне с высоким риском удара молнии.

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