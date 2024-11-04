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Царьград

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Госдеп: 10 тысяч военных КНДР уже под Курском. Но ведут ли бои - неведомо

Госдеп: 10 тысяч военных КНДР уже под Курском. Но ведут ли бои - неведомо

В Госдепе США заявили, что в Курской области уже находится 10 тысяч военнослужащих армии Северной Кореи.

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