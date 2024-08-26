Парламент Англии «бесился» из-за невозможности ударить по СССР

Члены британского парламента в марте 1940 года пришли в настоящее бешенство от того, что сорвались планы Лондона нанести военный удар по СССР, об этом рассказывается в документах из Архива внешней политики РФ, опубликованных Президентской библиотекой.
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